雷根與中曾根私交 為日美同盟奠定基礎

共同社報導，就任2個月後就首次訪美的日本前首相中曾根康弘（YasuhiroNakasone），為構築與雷根（Ronald Reagan）總統的信賴關係，進行了精心的準備。

將消除前任首相執政時產生的摩擦作為首要課題的中曾根與雷根，成為了能夠直呼「Ron」（雷根）、「Yasu」（中曾根）的朋友，促進了信賴關係的強化。

從今天公開的外交文件可以看出，兩人的私交成為了直至現在安倍政府的「日美同盟」的源流。這一潮流將因提及增加駐日美軍基地負擔的美國候任總統川普的登場而走向新局面。

▽煞費苦心

1983年1月17日，當時的美國國務卿舒茲（George Pratt Shultz）對下榻美國華盛頓市內某酒店的中曾根進行了禮節性訪問。「希望兩人能夠如朋友般交談」。當舒茲傳達雷根這番話後，中曾根回應稱「深深感動」。

前任首相鈴木善幸時期，日美關係在安保問題上鬧僵，因此次日舉行的首相會談備受期待。

這之前，中曾根向7日在東京會面的美國駐日本大使說：「一直為對雷根政府能有所幫助而努力。我期待雷根也能夠幫助我的內閣。」為使被傳「短命」的政權基礎穩定化，可見其為構建首腦間的關係而煞費苦心。

▽進展

「將像不沉的航母一樣對日本列島進行強有力防禦。不讓蘇聯的『逆火式』轟炸機到達。將具備阻止蘇聯潛艇通過（日本週邊）海峽的能力。」18日早晨，中曾根在與美國華盛頓郵報發行人的會面中做出了進一步的表示。

之後與雷根的會談中，他提出訪美之際敲定的對美提供武器技術及防衛費增額計劃。雷根對此表示讚賞稱「對決斷表示感謝」，並臨時邀請中曾根參加家人們一同出席的早餐會。

中曾根在退出政壇後的著作中表示「早餐會上，雷根說『今後我們就互相直呼其名吧』」，透露了兩人關係的進展。

有關阻止蘇聯轟炸機入侵及海峽封鎖，中曾根也在首腦會談中提及。作為冷戰時期西方陣營的一員，明確了對蘇聯的強硬態度。考慮到日本國內在野黨可能出現的強烈反對，這些內容因為「需嚴加注意」而保密。

▽基軸

現任首相安倍晉三的父親安倍晉太郎在中曾根訪美時也作為外相同行。當時的駐美國大使大河原良雄（97歲）提到晉太郎努力促進日美外長間緊密合作一事，證實稱「這為構建首腦間信賴關係起到了重要作用」。

之後，日本對美國主導的波斯灣戰爭提供了巨額的資金協助，小泉純一郎執政時向伊拉克派遣自衛隊，安倍執政時解禁集體自衛權，一步步加強了同盟關係。

多年後，對中曾根多次採訪的日本龍谷大學副教授中島琢磨就訪美的定位指出：「日本首相強烈提出日美同盟，責任分擔變得明確。要求日本在安保領域負擔的土壤形成，而美國的要求逐漸擴大。」1060112

(中央社)