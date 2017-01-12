達美航空上季獲利銳減37％

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全美第2大航空業者達美航空公布去年第4季獲利銳減37％至6.22億美元。若扣除特別項目，每股獲利為82美分符合市場預期。達美航空解釋，上季獲利下滑，主要是受近來與勞方達成4年協議，將透過逐步調薪，在2019年把薪資調高3成。然而這項協議將追溯至去年1月開始。

(工商)