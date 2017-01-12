美防長任命聽證 俄羅斯和伊朗料成焦點
美國總統當選人川普提名的國防部長人選，將在今天出席聯邦參議院任命聽證會，料在文人掌軍及對俄羅斯與伊朗政策等議題，面臨國會議員嚴加拷問。
路透社報導，官拜4星陸戰隊上將的馬提斯於2013年退役，因不符回歸平民身分至少7年的規定，技術上沒有資格出任國防部長一職。這意味著國會必須對他網開一面，目前看來國會傾向放寬限制，這將是美國國會自1950年以來頭一遭。
馬提斯國會任命聽證會，預計將在台北時間晚間10時30分展開，馬提斯將在開場陳述，即使經過長達44年的軍旅生涯，他也能以一介平民身分統領軍隊。
根據預先準備好的講稿，馬提斯將提到：「我體認到我可能出任的文人角色在本質和實質上，和戎馬生涯不同。」
66歲的馬提斯據信對俄態度，比川普競選期間揭櫫的對俄政策更加強硬。馬提斯在和川普私下會面時，曾強力反對動用模擬溺水的水刑當偵訊手段。
這些特質，以及他過去讚揚北約盟友的言論，料有助於動搖不少民主黨籍議員和質疑川普競選時政見的共和黨人。
馬提斯在聯邦參議院軍事委員會表明力挺國際結盟。他說：「以史為鑑，與強國結盟者興，反之則衰。」。1060112
(中央社)
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