川普：情報首長致電給他 譴責報導不實

美國準總統川普今天表示，美國國家情報總監克萊佩（James Clapper）打電話給他，譴責關於他在俄羅斯有猥褻情事的報導「不實、是捏造而成」。

這項有猥褻情事宣稱是來自一份檔案。

克萊佩昨天發表聲明說，他當晚和川普談過，告訴川普，他不認為媒體外洩的報導是來自情報體系。

川普在推特上說：「克萊佩昨天打電話給我，譴責非法流傳的報導不實、是捏造的。編來的、假消息，太糟了！」1060112

(中央社)