轟情報單位洩不實資訊 川普：相當可恥
距正式上任僅剩9天，美國總統當選人川普（Donald Trump）與美國情報單位的戰爭今天又更加惡化，他還指控情報單位採取的手段就如同納粹主義的德國。
路透社報導，這位共和黨籍總統當選人表示，情報單位洩漏的資訊，讓部分美國媒體報導未經證實的指控，說他被抓住小辮子，才對俄羅斯採妥協立場。
他在紐約的記者會表示：「我認為這相當可恥，情報單位讓這些大錯特錯、欺瞞眾人的資訊流出相當可恥。我認為這是種恥辱，而且我說...這就像是納粹德國曾經做過的某些事。」
川普首度承認俄羅斯可能在2016年美國總統大選期間，駭入民主黨全國委員會（Democratic National Committee），以及其他民主黨高層的電子郵件。
但他說，其他國家也曾對美國做出相同行為，為自己與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）建立更緊密關係的目標辯護。
川普將這些做出關於他與俄羅斯下流指控的檔案，稱作「假新聞」及「騙人的東西」。
川普的這番言論，可能使他與美國情報單位之間的緊繃關係更加惡化，他起初詆毀情報單位的一項調查結論，該調查指出俄羅斯政府的駭客作戰，是為在川普與民主黨對手希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）的選戰中，助他一臂之力。（譯者：中央社廖禹揚）1060112
(中央社)
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