李來希與陳副總統會面 府：凝聚共識
全國公務人員協會理事長李來希和副總統陳建仁會面談年金改革，遭質疑是黑箱會談。總統府今表示，陳副總統希望當面聽取具體的改革建議，目的是希望凝聚改革共識，讓過程順暢。
李來希昨天在臉書上表示，昨天他應邀入總統府，出席陳副總統舉辦的年金改革懇談會，雙方開誠布公、交換意見，期待化解改革歧見，改革分短中長期計畫已是必然的選擇。
不過這樣的會議遭到社民黨認為年金改革為國家大事，應該要公開與談名單與內容，否則將淪為黑箱改革。
總統府晚間表示，陳副總統身為年金改革委員會召集人，對於年金改革的進程非常關心，因此在20次年金改革委員會議後，陸續與各個不同職業團體的代表溝通，包括公教、勞工團體與青年代表等。
總統府表示，陳副總統希望能夠當面聽取具體的改革建議，並且釐清許多不實謠言，目的就是希望能夠凝聚改革共識，讓年金改革過程更加順暢。1060112
(中央社)
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