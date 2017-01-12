槍毒通緝犯拒捕持槍作勢自殺 妻女溫情喊話
屏東警方今天晚上在進行掃蕩時，在潮州鎮發現26歲高姓槍毒通緝犯蹤影，不料欲上前逮人時竟被他逃脫躲進附近友人家，他一脫身即持槍躲進廁所內，並作勢拿瓦斯桶要自殺，警方見狀後趕緊找來他的妻子、姊姊及2女兒到場溫情喊話，經過近3個小時的對峙後，終於9時許棄械投降。
警方表示，高嫌是毒品及槍砲通緝犯，不僅去年初才持槍遭逮，還有一條毒品罪被判刑8年，據情報指出，他疑似要搏命求生，因此逃亡期間都擁槍自重，並與1名24歲有毒品前科的柴姓男子「聯絡」，近日都在屏東、萬丹及潮州一帶流竄。
警方指出，今天下午獲報高嫌及柴男出現在潮州鎮永春路一帶，便派員在附近埋伏，果真在晚上6時許見到2人蹤影，不料欲上前逮人時，只順利逮到柴男，高嫌見狀後趕緊躲入附近友人家中，且不僅持槍指著太陽穴，還拿出瓦斯桶作勢要自殺。
警方見狀後趕緊找高嫌的妻子、姊姊及2女兒到場親情喊話，經近3小時的對峙後，高嫌終於在9時許棄械投降，警方在現場起獲2把改造手槍及59發子彈，目前帶回分局作筆錄中。
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