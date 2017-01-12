習近平見越共總書記 深化合作、拓展兩軍交往

中共總書記習近平(左)12日與越共總書記阮富仲舉行會談。(取自澎湃新聞)

中共總書記習近平12日與越共總書記阮富仲舉行會談，雙方表示，要秉持「長期穩定、面向未來、睦鄰友好、全面合作」方針和「好鄰居、好朋友、好同志、好夥伴」精神，推動中越關係沿著正確軌道向前發展，習近平並提出加強高層引領深化兩黨合作、深化務實合作、拓展兩軍交往、活躍民間交往、妥善管控分歧、加強國際協調等七點建議。

新華社報導，習近平對阮富仲在越共十二大連任總書記後首次訪華表示歡迎。習近平說，此訪恰逢中越建交67周年及兩國傳統新春佳節即將來臨之際，體現了越共中央和總書記同志對中越兩黨兩國關係的高度重視。在雙方共同努力下，中越全面戰略合作夥伴關係持續健康穩定發展，兩國傳統友誼日益鞏固，政治互信不斷深化，務實合作成果累累，人文交流更加活躍。我們對中越關係的良好發展勢頭感到高興。

習近平說，中越兩國都是共產黨領導的社會主義國家，是具有戰略意義的命運共同體。在兩黨兩國幾代領導人精心培育和大力推動下，中越兩國人民結下了「同志加兄弟」的友誼。雙方要把這一傳統友誼繼承好、維護好、發揚好。中方始終從戰略高度和長遠角度看待和發展雙邊關係，願同越方一道，牢牢把握中越友好大方向，堅持相互尊重，加強戰略溝通，增進政治互信，深化務實合作，妥善管控分歧，繼續把中越全面戰略合作夥伴關係推向前進。

習近平就進一步發展中越關係提出7點建議：​​一是加強高層引領，增進政治互信。兩黨兩國領導人保持經常接觸，為推動雙邊關係發展發揮重要戰略引領作用。二是深化兩黨合作，促進交流互鑑。兩黨關係對兩國關係具有重要引領作用，雙方要構建全方位、寬領域、多層次交往格局，深化治黨治國經驗交流互鑑，共同提升執政能力和黨的建設科學化水平。三是深化務實合作，加快戰略對接。要發揮雙邊合作指導委員會的統籌協調作用，深化兩國互利合作，促進共同發展。

四是拓展兩軍交往，深化安全合作。雙方要深化兩國執法安全交流合作，落實已經簽署的合作機制和協議。五是活躍民間交往，夯實民意基礎。雙方要密切兩國人民特別是年輕一代交往，加強教育、文化、新聞、旅遊、體育等領域合作。六是妥善管控分歧，推進海上合作。雙方要加大戰略溝通力度，繼續增進互信，為海上問題解決奠定紮實的政治基礎，同時推進海上共同開發與合作。七是加強國際協調，維護共同利益。中方支持越方舉辦2017年亞太經合組織領導人非正式會議。

阮富仲表示，越中兩黨老一輩領導人共同培育了雙方同志加兄弟的友誼，這在當今世界國與國關係中十分特殊和珍貴。2015年同習近平總書記實現了歷史性互訪。在雙方共同努力下，越中兩黨兩國關係取得令人鼓舞的發展，越方對此給予高度評價。

阮富仲說，我完全贊同習近平總書記對發展兩黨兩國關係的建議。越中關係健康穩定發展對兩國社會主義事業具有決定性意義，符合兩黨、兩國、兩國人民根本利益。越南將傳承越中傳統友誼，堅持按照「十六字」方針和「四好」精神推進越中全面戰略合作夥伴關係，這是越南對外關係的戰略選擇和長期外交政策頭等優先。越方願同中方一道，加強高層引領，深化戰略溝通，增進政治互信，全面深化兩黨交流合作並發揮好對雙邊關係的引領作用，開展「兩廊一圈」和「一帶一路」戰略對接，加強並擴大雙方海上合作，促進雙方貿易、投資、旅遊、國防、安全、民間交流和青年等領域合作取得更多實質性成果，把越中關係提升到更高的水平，為促進地區乃至世界和平發展作出貢獻。

(旺報)