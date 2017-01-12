越陸高層會 聚焦兩國關係和南海問題

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越共中央總書記阮富仲今天在北京與中共中央總書記、中國國家主席習近平舉行會談，雙方同意進一步推動越中兩國關係，共同尋求雙方均可接受的海上問題長久解決措施。

越南媒體今天報導，阮富仲與習近平在會中互相通知兩黨、兩國的發展情況，就雙方關係進行交換意見。

雙方都表示，重視與對方的關係，同意進一步推動越中全面戰略合作夥伴關係與友誼，為兩國人民帶來利益，對區域和世界和平與繁榮做出貢獻。

雙方坦誠，南海問題是越中關係發展的主要障礙，影響到兩國政治互信、兩國關係大局以及區域和世界局勢。

雙方一致同意，應遵守兩國高層所達成的共識與關於指導解決越中海上問題基本原則協議，利用各談判機制共同尋求雙方均可接受的海上問題長久解決措施，管控好海上分歧，不採取使爭端複雜化和擴大化，維護南海區域和平與穩定。

雙方會談後見證兩國相關部門簽署15項合作協議，包括兩國國防部到2025年防務合作願景聯合聲明、北部灣海域水產養殖合作協議及2017-2019年階段越中旅遊合作計劃等。1060112

(中央社)