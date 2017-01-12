美軍進駐東歐抵波蘭 俄國氣炸
美軍部隊及戰車今天開始抵達波蘭，這是自冷戰以來美軍在歐洲的最大部署之一，最終將達逾3000名士兵。
美國五角大廈這項行動立刻引發俄羅斯不滿，形容這是「門前的威脅」。
這項大西洋決心行動（Atlantic Resolve mission）將在波蘭及附近的北大西洋公約組織（NATO）夥伴愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、羅馬尼亞、保加利亞及匈牙利輪番部署一個超過3000名美軍的裝甲旅和重裝備。
即將卸任的美國總統歐巴馬政府2014年下令進行這項部署，在俄國對烏克蘭採取軍事行動後，要讓東歐盟友安心。
這項部署在美國準總統川普宣誓就職一週前展開。川普表示，將尋求減緩美俄之間的緊張關係。
俄國克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天表示：「這項行動威脅我們的利益和安全。」（譯者：中央社蔡佳伶）1060112
(中央社)
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