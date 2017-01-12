美上周初領失業救濟人數小增1萬

美國周四公布上周初領失業救濟人數雖增加1萬人至24.7萬，比市場經濟學家預期為低，且仍處於近40年的低檔，由此顯示美國就業市場開年情勢依舊強健。

根據勞工部公布的數據，在截至1月7日止的當周，美國首次請領失業救濟金的人數經季調後為24.7萬。而據華爾街日報的訪調，經濟學家預估該周數據將落在25.5萬。

前一周的數據小幅上修2,000人至23.7萬，仍是1973年來的次低紀錄。

(工商)