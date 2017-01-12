川普記者會投資人失望 美股週四開低

美國總統當選人川普（見圖）在選後首場記者會表現，讓投資人大失所望。(美聯社）

美股週四開盤走低，主要是總統當選人川普(Donald Trump)在選後首場記者會上對於有關減稅或擴大公共支出等經濟政策缺乏明確細節，讓投資人大失所望。到台北晚間約11點左右，道瓊工業指數下跌逾百點、標準普爾500與那斯達克指數跌幅也各自為0.46％與0.63％。

(工商)