想移民嗎？ 土耳其將推3千萬買房換護照方案
為吸引更多有錢的外國投資人進入土耳其投資，以及擁有高階或精密技術的技師與工程師，土國政府今日透過國家通訊社宣布，將仿效匈牙利、西班牙等國，將頒布新的投資移民方案，分為100、200和300萬美元三種分類，只要外國的投資人或高階技術人員符合規定，就能夠申請獲得土耳其公民資格並取得護照。
據土耳其多安通訊社（Doğan News Agency）報導，土耳其政府為振興國內的產業與房地產發展，正在計畫推出新的投資移民方案。未來外國人只要在土耳其境內購買價值至少100萬美元（約3,300萬台幣）的房地產、或是投資任何產業超過200萬美元（約6,600萬台幣），或者在土耳其國內銀行存入300萬美元（約9,900萬台幣）以上的存款，並維持3年以上售出或轉出，就能夠向政府申請入籍並取得公民身份。此外，如外國投資者能有效證明自己為土國帶來100名以上的工作機會，亦視同合格。
自從去年當伊斯蘭國（IS）與敘利亞內戰愈演愈烈時，大批難民跨過邊界進入土耳其，讓土國政府面臨極大挑戰和社會壓力。然而外部的動亂加上內部政局的不穩定，讓去年全年土耳其發生多起恐攻、爆炸案，甚至還有軍事政變風波，讓外界視土耳其為一枚不定時炸彈。如今在敘利亞總算達成和平後，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）終於在日前宣布，將允許來自伊拉克和敘利亞「有工作技術與能力」的難民，在通過背景安全審查後，能夠申請入籍土耳其。
對於此項利多，土耳其的房產商與開發商都躍躍欲試，更有房地產集團誇下海口，此政策正式上路後，他們有望賣出至少100億美元（約3,300億台幣）的房地產給這群外國投資者。如今，雖然土耳其加入歐盟（EU）之路仍遙不可及，但去年在比利時布魯塞爾（Brussel），歐盟官方已同意將來持土耳其護照者進入申根地區將享有免簽待遇。至於這份買房換護照的投資移民方案，能否像其他歐盟國家一般，受到外國買家（尤其是大陸買家）的青睞，就看土耳其政府將來如何包裝和宣傳了。
(中時電子報)
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