中越共談海上分歧 習：妥善管控推合作
中共總書記習近平今天在北京與越共總書記阮富仲會談時說，中國大陸與越南應「妥善管控分歧，推進海上合作」。雙方要為海上問題解決「奠定扎實的政治基礎」，並推動海上共同開發與合作。
根據新華社報導，阮富仲在會談中，對中越海上問題的談話，僅提到「加強並擴大雙方海上合作」。
根據報導，兩人一致表示，中越要秉持「長期穩定、面向未來、睦鄰友好、全面合作」方針，以及「好鄰居、好朋友、好同志、好夥伴」精神，「著眼大局、立足長遠、堅定目標、相向而行」，推動中越關係「沿著正確軌道」向前發展。
報導指出，習近平表示，中國大陸始終從「戰略高度和長遠角度」看待和發展雙邊關係，願與越南一道「牢牢把握中越友好大方向，堅持相互尊重，加強戰略溝通，增進政治互信，深化務實合作，妥善管控分歧，繼續把中越全面戰略合作夥伴關係推向前進」。
習近平並對中越關係今後發展提出7項建議，其中包括雙方要為海上問題解決「奠定紮實的政治基礎」，並推動海上共同開發與合作。
報導說，習近平和阮富仲在會談後共同出席雙方相關合作文件的簽字儀式，並舉行茶敘。1060112
(中央社)
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