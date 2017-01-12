印度去年11月工業成長5.7%
印度中央統計局今天發布報告指出，印度去年11月的工業生產年增率為5.7%，消費者物價指數年增率為3.41%。
根據印度中央統計局（Central Statistics Office）的報告，在採礦、製造和電力等產業去年11月的年成長率達3.9%、5.5%和8.9%推動之下，印度去年11月工業生產年增率達5.7%。
不過，倫敦Markit Economics和日經日前公布印度去年12月製造業採購經理人指數（PMI）為49.6，是1年來首次跌破50榮枯分界線，顯示印度廢鈔政策實施後，對製造業的衝擊要相隔一個月才逐漸顯現。
印度2015年11月工業生產比前一年同期萎縮3.4%；且印度去年10月的工業生產也比前一年同期萎縮1.9%，主要是採礦業和製造業表現不佳。
報告顯示，印度去年4月到11月的工業生產，比前一年同期成長0.4%。
此外，報告指出，由於蔬菜和豆類價格大跌，印度去年12月的消費者物價指數年增率降至3.41%。
不過，有專家認為，蔬菜和豆類去年12月價格大跌，可能與印度政府去年11月宣布廢鈔令後，民間因現金荒消費緊縮影響農產品銷售，導致農民降價求售避免蔬菜壞掉的原因有關。1060112
(中央社)
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