2016中國汽車產銷量連八年全球第一
據中新社報導，2016年中國汽車產銷均超2800萬輛，連續八年蟬聯全球第一。
中國汽車工業協會今（12）日表示，2016年中國汽車產銷呈現較快增長，產銷總量再創歷史新高。2016年中國汽車產銷分別完成2811.9萬輛和2802.8萬輛，分別年增14.5％和13.7％。
報導指出，2016年受購置稅優惠政策等促進因素影響，中國汽車月度銷量除2月份以外，其餘月份均明顯高於上年同期，銷量累積增長率呈「直線上升」走勢，總體呈現產銷兩旺發展態勢。
統計顯示，2016年中國品牌乘用車銷售年增20.5％，佔乘用車銷售總量的43％，比上年提高2個百分點。另外，中國新能源汽車生產51.7萬輛，銷售50.5萬輛，分別年增51.7％和53％。
此外，2016年1-11月，中國汽車工業重點集團營業收入也呈現較快增長，累積實現營業收入年增16.21％。
(工商)
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