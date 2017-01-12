費城聯準銀行總裁預期今年將升息3次

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費城聯邦準備銀行總裁哈克(Patrick Harker)週四表示，聯邦公開市場委員會(FOMC)預料今年將進行3次「溫和」升息，這也反映美國經濟強勁增長，通膨率將逼近聯準會設定的2％目標。哈克是FOMC具有投票權的新成員。

(工商)