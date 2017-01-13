「觸動奇蹟」讓積木動起來！

機器人saying hi。(圖/人文遠雄博物館 提供)

啟發「動力」的靈魂 近距離感受積木的魅力

由人文遠雄博物館推出的「觸動奇積」會動的積木特展，將於1月13日至4月9日盛大展出，利用積木這個饒富趣味的創作媒材，以各具主題卻又彼此呼應的分區設定，從刺激左腦圖像記憶的藝術層面，到開發右腦邏輯思考的科學層面，運用寓教於樂的互動與機械動力的加持，建立起特展中所謂「會動的積木！」的整體主軸。其中包含靜態作品呈現的積木生活、機械動態的動力世界與超好玩的互動積木樂園三大區塊。就是希望打破人們對積木的刻板印象，透過宛如魔法般的動力結構，讓積木能夠隨著創作者的設計巧思，讓作品動起來，本次展覽特別開放大人小孩通通免費參觀，要邀請您與孩子們一同近距離感受積木帶來的各式樂趣。

頭暈暈海盜船。(圖/人文遠雄博物館 提供)

遍遊三大展區 重拾最純真的童心

積木生活

生活中的每樣東西，都能用積木創作出來。在看似簡單的顆粒組合裡，你能理解積木組裝的邏輯與順序，並看出其中運用的組裝方法嗎？在展區內，你可以看見一顆顆彩色的積木堆砌出的人事物，像是日常生活平凡的蘋果與魯肉飯，逗趣的動畫人物冰雪奇緣雪寶，誇張的下腰角度閃避子彈、雙手壓住被風吹起的裙擺等經典電影動作，每一件都讓人忍不住想親自動手做做看。

最強二重奏積木音樂盒。(圖/人文遠雄博物館 提供)

動力世界

·「全台第一座大型機械動力二重奏積木音樂盒」：運作原理是設定好節奏位置後，啟動音樂盒滾筒，積木小樹們就會在旋轉過程中不斷敲擊鍵盤，演奏令人感到驚奇的曼妙旋律。

·「360度全視角火車即景的奇幻方塊世界」：以電玩遊戲創世神為靈感所發想的苦力怕火車頭上架設了全景攝影機，在火車環繞巨大的奇幻方塊世界中，將全景畫面經由無線傳輸到邊上的大螢幕，讓觀眾可以跟著火車的視角，一同探索這塊由四個積木小聚落所組成的奇幻方塊世界，屆時還有一隻巨大的終界龍也將盤旋在空中，令人萬分期待。

·「積木實驗室」：各種內含不同程式語言的積木裝置的積木實驗室：每個裝置都設計了不同的互動機關，有的需要你不斷揮舞雙手來啓動近接開關進行上升下降，有的則是利用傾斜或是光感應的原理，來達成不同的互動目標。在積木實驗室裡，你必須具備不斷嘗試的勇氣與熱情，並一一掌握互動的原理完成實驗。

互動樂園

看完展如果手癢想動手玩積木，到這裡準沒錯，一整面的積木牆與各色積木，讓你盡情發揮自己的想像力。還有Tinkerbots遙控積木、LaQ紙藝積木與訓練平衡感的積木迷宮，等你來挑戰!

最強二重奏積木音樂盒。(圖/人文遠雄博物館 提供)

有別於過去純粹以靜態展品為主的積木藝術展，「觸動奇積」會動的積木特展將動力DNA注入展品中，讓積木不再死氣沈沈。人們可以藉由觀察體驗與實際的操控互動，了解動力與積木的結合方式，讓每一位來的大朋友小朋友，勇敢地去嘗試各種新的創作方式，「觸動」屬於自己的「奇積」！

「觸動奇積」會動的積木特展將動力DNA注入展品中，讓積木不再死氣沈沈。(圖/人文遠雄博物館 提供)

※搶得先「積」活動快訊：

想把個性十足的積木鑰匙圈帶回家嗎?特展不僅邀請民眾體驗積木互動樂趣，還有機會讓大家免費搶好康，開展第一個周休二日(1月14、15日)，每日進場前50名觀眾，可以獲得限量的積木手作鑰匙圈(一人限領一份)。

而因應1月底即將過年，屆時初一到初三(1月28、29、30日)農曆過年期間，每天同樣提供進場前50名觀眾，領取限量開運紅積木鑰匙圈(一人限領一份),祝福大家過個好年、增添滿滿喜氣。

展覽資訊

主辦單位：人文遠雄博物館、財團法人遠雄文教公益基金會

協辦單位：時藝多媒體傳播股份有限公司

策展單位：開物整合設計股份有限公司

贊助單位：nanoblock、雙緯企業有限公司

技術支持：手創兒童機械科學館、V.360 Taiwan

展覽場地：人文遠雄博物館 展覽2館(新北市汐止區新台五路一段95號4樓)

展出檔期：2017年1月13日(五)至2017年4月9日(日) 10:00─18:00

(展出期間 周一及除夕當天休館)

參觀費用：免費參觀

(中時電子報)