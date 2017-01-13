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精湛建設18年來不辦尾牙 送愛心給社福單位

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精湛建設18年來不辦尾牙，送愛心給社福單位
「送愛心到人間」活動發起人、精湛建設總經理陳志聲（右），持續18年都為社福單位舉辦愛心圍爐。（盧金足翻攝）
精湛建設18年來不辦尾牙，送愛心給社福單位
精湛建設今年邀請11個社福單位、350戶家庭、900多人席開90多桌一同圍爐。（盧金足攝）
精湛建設18年來不辦尾牙，送愛心給社福單位
今年「送愛心到人間」物資由33家共同主辦及 104家協辦單位力挺。（盧金足攝）
精湛建設18年來不辦尾牙，送愛心給社福單位
龍寶建設董事長張麗莉也共襄盛舉，上台演出精彩節目。（盧金足翻攝）
精湛建設18年來不辦尾牙，送愛心給社福單位
精湛建設公司總動員粉墨登場，還有很多志工加入愛心行列。（盧金足攝）

歲未年終，各行各業忙著辦尾牙，但精湛建設18年來都將尾牙活動化為愛心圍爐，發起「送愛心到人間」活動，今年邁入第18年，精湛建設總經理陳志聲說，每一位孩子，都有創造成就的機會，輸在起跑點的孩子也有發揮影響力的可能，18年來感謝每位孩子，「讓我學習成為社會中對他們友善的人，搭建更多友善的橋樑！」有這麼多好友及企業的支持與關懷，陳志聲深信，這份愛與奉獻的火苗將點亮台灣各角落

「送愛心到人間」活動發起人陳志聲，從1999年歲末開始，到今年第18年，圍爐餐會活動從一個人默默付出，變成與眾多企業好友歲末的傳愛約定，今年邀請11社福單位、350戶家庭、900多人席開90多桌一同圍爐。

即使大環境及房地產的低迷氛圍，人心處在不安的氛圍中減少捐款額度，精湛建設仍努力號召，盡力不讓原本資源不足的社福機構受到衝擊，在各界好友持續支持下，今年仍有137家企業及個人好友，有錢出錢有力出力，台灣行動菩薩助學協會更號召68名志工群加入關懷孩子們的行列。

活動發起人也是連續18年主持人的陳志聲說，「今天的主角是所有的慢飛天使及 盲童們還有他們辛苦的師長志工們！」所有的安排都是為了讓這些主角們有個快樂溫馨的一天!

今年「送愛心到人間」物資由33家共同主辦及 104家協辦單位一同送出4部汽車，其中有2部由燕景社會福利慈善事業基金會捐贈做為家庭訪視，與載送安置寄養與兒保兒童或視障生、另有讓老師志工機動便利使用的電動機車及機車12部。

此外，還有訓練及療育的輔具及輔助器材、電腦設備、讓孩子確保姿勢擺位的餵食椅、須經 常清洗替換學童衣物的洗烘衣機、提供衛生需求的書籍，以及藉由影音聲光刺激學習或 語言溝通的3C科技輔助等數百項禮品。

精湛建設也特別準備紅包、卡通毛毯、糖果餅乾、送給孩子，讓他們提早收到壓歲錢也能感受到社會的溫暖。

今年出席的受贈單位包括家扶基金會、彰化家扶發展學園、南台中家扶中心、家扶台 中發展學園、雲林家扶發展學園、新北市家扶中心、大同育幼院、惠明盲童育幼院、伊 甸基金會、南投縣私立復活啟智中心、國立台中啟明學校等社福單位，陳志聲看到小朋友快樂的笑容，他滿懷喜悅的說「這是送愛心到人間活動每一位參與者永遠的志業」。

(中時)

關鍵字：尾牙孩子家扶建設
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