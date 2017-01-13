強烈寒流襲日 日官方發大雪緊急宣布

日本氣象廳表示，到15日之間，北日本、東日本、西日本可能下大雪。到今晚為止，青森縣八甲田山的酸湯這地區積雪已達241公分。日本官方發出大雪緊急宣布，籲民眾嚴防雪災。

日本氣象廳表示，到15日之間，北日本、東日本、西日本的日本海一側為主的地方可能下大雪，14日與15日這2天，東海、近畿等東日本與西日本的太平洋一側，局部地區也可能下大雪。

日本國土交通省「大雪緊急宣布」，呼籲民眾，在可能下大雪的地區，如果沒要緊的事，盡量少出門。開車的民眾，早點安裝冬季雪地行駛用的輪胎或車鏈，以免車子在雪地打滑。而且道路可能因積雪，車行受阻。

北日本的上空受到強烈冷氣團的影響，以北日本的日本海一側山區為主的地區，持續下大雪。今天晚上10時（台灣時間9時）左右，日本東北的青森縣八甲田山的酸湯這地區，積雪已高達241公分。山形縣大藏村肘折積雪達215公分、北海道的幌加內町朱鞠內積雪達180公分、新潟縣魚沼市西名積雪達99公分。

因本月14、15日，日本將舉行大學入學中心考試，日媒特別呼籲考生要做好防寒準備。

去年1月24日、25日，新潟縣長岡市附近因下大雪，導致逾200輛汽車在雪地無法通行。日本官方呼籲民眾要提高警覺，避免再發生同樣的情況。1060112

(中央社)