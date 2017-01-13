找到好律師的第一步 律師：付費諮詢

媒體報導，法務部認為，律師的執業優劣，可以由律師公會或公部門建置公開資訊平台，將律師收案的報酬「實價登錄」，這樣民眾在委任律師時，不但可以衡量口袋深度，更可以依照自身官司來尋找合適的律師。但這說法遭到知名律師吳俊達打臉，他直言：「這完全是個錯誤的想法。」

吳俊達反問，重金禮聘請來的律師就一定適合當事人的案子嗎？律師費的實價登錄機制，可以反映出案件中實際上是哪位律師辦案、或辦案態度嗎？難道評比律師的網頁就可以真的篩選到好律師嗎？或是，遇上行政訴訟時，民眾會不會勝訴的關鍵，到底是跟律師強弱較有關，還是跟法官態度較有關？

一般民眾最不喜歡遇到官司問題，但遇上興訟糾紛，如何挑選一位適合的、價格負擔得起的律師，又是一門大學問，吳俊達坦言，部份投機民眾貪小便宜、不肯支付諮詢費，只想問免費法律意見的心態，能「削價就砍價、律師費越低越好」的想法，才是讓民眾經常找不到適合、認真律師的最大原因。

「（民眾）要開始習慣接受專業諮詢時，應支付合理諮詢費，而且付費也是建構律師法律責任的基礎。」吳俊達建議，如果民眾要分辨哪位律師能符合自身的案件需求，就是支付合理諮詢費，拿著資料與二、三位律師進行實質的諮詢討論。

他解釋，透過這樣的合理付費諮詢過程，可以直接感受、比較不同律師對於同一案件的分析、掌握、認真研究程度及處理策略、成本分析（含律師費），當事人自然可以相當分辨出哪一位律師適合自己，甚至案件夠複雜、標的金額夠大，也可以考慮委任兩位以上律師共同辦案。

「因為律師研究案件，往往必須花費相當時間，查閱法律資料庫，檢視證據資料，甚至更需與當事人對談確認事實及需求，才能真正提供當事人精準、有幫助的法律意見。」他直言，當事人如果沒有付費意願，大部分律師自然也是興趣缺缺，不可能花太多腦力思考研究，「這也是很多民眾為什麼會抱怨，政府機關、民代服務處，律師提供免費法律諮詢，都不夠深入，解說很膚淺，毫無助益」。

(中時)