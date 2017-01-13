NBA》美媒：豪哥不在 籃網擋切成泡影
開季前就不受看好的籃網，主控林書豪又因傷缺陣超過20場比賽，11日以97-117慘敗給老鷹隊之後，籃網進攻端的問題也完全暴露出來。教頭艾金生(Kenny Atkinson)指出後衛失誤太多讓戰術難以執行，「我們得設法保護球。」
籃網主打的是快速進攻以及擋切戰術，他們擁有全聯盟第1的進攻節奏，平均每場可以進攻101.8次。進攻次數愈多愈好，然而籃網隊的失誤率高達16.6%，也就是每100次進攻會出現16.6次失誤，是全聯盟失誤最多的球隊，每場僅因失誤就會丟掉20.9分，即使球員再怎麼努力防守也沒用。
過多的失誤直接造成攻守兩端的癱瘓，《紐約郵報》分析，林書豪的替補控衛群沒有辦法保護球，導致球隊進攻機會愈多，失誤與失分反而增多，主打的擋切戰術也無法施展。艾金生說：「對手的策略就是壓迫我們的持球者，以封鎖我們的擋切戰術。」
後衛吉爾派崔克(Sean Kilpatrick)說：「我們的擋切戰術沒辦法把球傳到切入的球員手中。我們持球太久，傳導不夠多，空手切入也做得不夠好。我們得幫助控球的隊員，設法減輕他的進攻壓力。」常見的情況就是籃網的控球者被對手困住，而隊友跑來跑去卻沒有人來解救他，也沒有及時的空切來製造傳球機會。
林書豪本季場均5.8助攻、2.7失誤，助攻失誤比2.15，高於他生涯的平均水準(1.83)。但是目前頂替他上陣的懷海德(Isaiah Whitehead)的助攻失誤比只有1.2，另一名控衛丁威迪(Spencer Dinwiddie)則為1.5。《紐約郵報》指出，在林書豪恢復健康之前，籃網的失誤問題恐怕會繼續成為他們的軟肋。
(中時電子報)
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