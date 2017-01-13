美控排廢造假導致股價重挫 飛雅特撇清
美國今天指控飛雅特克萊斯勒汽車公司（Fiat Chrysler）在車上安裝軟體，藉此讓約10萬4000輛汽車迴避廢氣排放標準，消息傳出導致股價暴跌約16%，但飛雅特立即否認此事。
美國環境保護署（EPA）表示，這種軟體安裝在2014至2016年間在美國銷售的Grand Cherokee休旅車和Dodge Ram 1500卡車上， 使得這些車輛能夠排放超過標準的氮氧化物。
這項消息宣布後，在紐約證券交易所掛牌的飛雅特克萊斯勒汽車公司股票聞訊重挫16%，以致短暫停止交易。稍後恢復交易時，股價跌幅減至14.5%，而在義大利米蘭股市，股價也大跌近15%，最後遭停止交易。
飛雅特先前已因使用所謂「減效裝置」軟體，面臨兩起團體訴訟。
不過，飛雅特美國分公司發布聲明表示，安裝在所生產車輛上的這種控制廢氣排放系統符合美國所有規定，「並非減效裝置」。聲明並說，期待與美國「將上任的政府」合作解決此事。
美國總統當選人川普昨天才讚揚飛雅特，因為該公司計畫在美國作新的投資，估計將增加2000個工作機會。1060113
(中央社)
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