昨日大嬸 今天正妹 她怎麼弄的？

醫美讓人更美(達志)

大陸女神范冰冰據傳特別來台體驗醫美療程，引起一陣愛美女性騷動。螢幕上逆齡美魔女不計其數，年過60、年過70，彷彿都不是真的；究竟是什麼魔法，讓昨天的大嬸變身今日的正妹，成為不折不扣的凍齡女神？

愛玩美診所教學長廖國良醫師認為，現代人普遍生活壓力大，飲食不正常又沒時間保養，加上女性25歲後膠原蛋白開始流失，加速皮膚老化鬆弛。膠原蛋白流失後，可透過醫學美容注射來促進膠原蛋白增生，目前常用的方法包括3D聚左旋乳酸和聚己內脂，也就是坊間俗稱的舒顏萃、洢蓮絲等聽起來就美美的名詞。

醫美的安全比價格重要([達志)

3D聚左旋乳酸這兩年用量超大，具生物相容性及生物可分解性，過去 30 多年來，已廣泛用於可吸收式縫合線和骨板，安全性高，大範圍直接刺激自體膠原蛋白再生。

聚己內脂含CMC凝膠載體，不需等待肌膚再生膠原蛋白，注射後立即填充；當凝膠載體隨時間逐漸被吸收後，成分中的PCL微晶球會持續刺激膠原蛋白，促使膠原蛋白新生，取代填充被吸收的凝膠載體體積，支撐皮膚緊緻飽滿。

吳小姐在科技公司上班，多年來都為超級黑的黑眼圈所困，凹陷的淚溝更是驚人，睡再飽都顯疲態，年齡才剛過30歲，卻因為一臉倦容常被人誤以為已經40多，讓她無語問蒼天。

透過複合式療程，大範圍施打舒顏萃及局部填補洢蓮絲，打完後原本暗沉凹陷的熊貓眼填平了，皮膚恢復學生時期水潤光澤，看起來精神比之前好很多。醫美療程，把屬於她年齡的外表還給她了。

醫美前先跟醫師討論是很重要的步驟(本報資料照片)

醫美要慎選醫師和診所(本報資料照片)

廖國良解釋，台灣人長時間使用3C產品，膠原蛋白流失速度快，形成淚溝、黑眼圈甚至眼窩凹陷。使用複合式打法，讓舒顏萃刺激膠原蛋白生長的期間，同時洢蓮絲有立即填補作用，施打在淚溝、蘋果肌，自然，而且更持久。

走在台北街頭，到處都是醫美診所，許多廣告華而不實，醫美醫師劉芳玲提醒，醫美微整療程效果有，但風險也有，一定要尋求專業醫生諮詢，選擇有認證的診所，千萬不要貪圖價格便宜，安全比甚麼都重要，因為妳只有一張臉，禁不起折騰。

(中時電子報)