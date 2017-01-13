華膳空廚日月潭紅茶方塊酥、丸子三兄弟、紅藜蔬菜粥等創意餐點上市
華膳空廚董事長賴瑟珍在推廣台灣美食上表現卓越，兩年前結合老楊方塊酥製作出「123遊台灣阿里山方塊酥」，新近再推出日月潭紅茶方塊酥，3月起華航與華信航空經濟艙都吃得到，另紅咖哩土雞翅、丸子三兄弟、素三寶、紅藜蔬菜粥、黃金流砂包等創意料理也已陸續上網銷售。
賴瑟珍先前與公司團隊推出「對自己好一點」七小福小包裝冷凍菜與「小確幸」套餐，深受上班族喜愛，每年的年菜，東坡肉、麻油松阪豬、酒香紅悶牛小排，金銀黑蒜燉雞湯等，都是熱銷商品。
觀光局長出身，目前兼任台灣觀光協會會長的賴瑟珍，隨時都想到推廣觀光推，在華膳繼兩年前與老楊方塊酥合作推出阿里山方塊酥之後，這次再推出以日月潭為主題，用日月潭阿薩姆紅茶製作的方塊酥，讓各國旅客在飛機上就能搶先感受台灣美味，包裝也畫上令人神往的日月潭湖景。
賴瑟珍也以自身體驗，推出養生概念餐食，新推出的紅藜蔬菜粥，精選紅藜、越光米、白果、多種菇類及養身食材，文火慢燉出米粒絕佳的口感與蔬菜的自然鮮甜，每一口都吃的到實實在在的多樣食材，更享受十足的健康風味。
另外有牛肉、豬肉與雞肉的三種口味的丸子三兄弟，內包起司，提供爆漿口感，以及素三寶、紅咖哩雞翅等新菜，並針對上班族推出黃金流沙包，且價格親民，一入6個只賣120元。
(工商)
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