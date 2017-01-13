總統出席瓜地馬拉國會莊嚴會議演講

蔡英文總統瓜地馬拉當地時間11日上午赴瓜地馬拉國會演講，並簽名留念，前總統馬英九之前參訪時，也在此簽名，大會還特地翻給蔡英文看。

蔡英文致詞時指出，今天有一件特別值得一提的事，議長先生告訴她，今天的演講，會透過台灣跟瓜地馬拉合作設置的轉播系統，在瓜地馬拉的國會頻道播出。聽說這是這個兩國合作的數位直播系統首次啟用。「我感到非常榮幸。」

蔡英文說，這是她第一次來到瓜地馬拉，無論在瓜地馬拉市，或者安地瓜，瓜地馬拉的風情，充滿色彩的建築物，都讓她印象深刻。

蔡總統指出，她造訪世界知名的聯合國文化遺產安地瓜古城，那裡曾經遭到地震的損害，修復的過程中，台灣的重建團隊，也很榮幸一起參與，並且付出了很多的努力。相信每一位曾經為重建安地瓜努力的台灣人，看見安地瓜逐漸恢復往日的元氣跟榮光，吸引無數觀光客的風采，都會感到驕傲。

蔡英文強調，她希望我的來訪，能讓更多台灣人民，有機會看到安地瓜的美。雖然台灣跟瓜地馬拉之間的距離很遙遠，但是兩國之間，有不變的友誼，也有共通的價值。

她說，這幾年，台灣的技術團，在瓜地馬拉推廣竹林栽培，也和瓜地馬拉人民分享竹材的多元運用方式，包括建造堅固耐用、成本更低的竹屋，成為偏鄉小學的教室，協助縮短教育資源落差。

蔡總統說，台灣的技術團，也和瓜地馬拉政府合作，執行食品加工計畫，尤其在木瓜產業上，透過台灣團隊在種植技術、包裝跟加工的輔導，「台農一號」木瓜，成為瓜地馬拉的重要外銷產品，創造大量的外匯收入及就業機會。

她說，在昨天的軍禮歡迎儀式中，我應邀更換了文化宮「和平紀念碑」內的「和平玫瑰」。我深深感受到，瓜地馬拉人民在追求自由、民主及和平時，一路走來的艱辛，以及永不放棄的決心。

台灣人民也是一樣，我們同樣經歷過戰爭和威權統治，才爭取到今日的民主自由。我們都曾經走過歷史上艱難的歲月。也都因為堅持自由的理想，才能讓和平跟民主，逐漸落實在人民的日常生活當中。

她表示，長久以來，瓜地馬拉都在國際社會中，屢屢為台灣發聲，她要代表中華民國政府，向瓜地馬拉表示感謝。台灣走向世界的路雖然曲折，但我們非常堅定。

她說，去年五月，她就任總統之後，推出了「踏實外交，互惠互助」的外交新戰略。我希望透過實質的合作，跟友邦之間洽談更符合雙方需求的互助方案。

蔡英文強調，在瓜地馬拉，過去幾年來，我們透過海外工程公司，協助推動「CA-9號公路」拓寬工程。「我們的初衷，是因為相信，基礎建設的興建，有助於經濟產業的發展及社會的繁榮。」

她說，不僅是協助興建基礎建設，我們也致力幫助瓜地馬拉培養人才。目前，一共有51位瓜地馬拉留學生透過台灣獎學金以及國合會的支持，正在台灣學習。我相信這些學生，都會是深化兩國友誼第一線的民間大使。

蔡英文表示，現在也已經開始評估「孕產婦及新生兒照護功能計畫」，希望能夠降低孕婦和新生兒的風險，並且提供支持和訓練的系統，讓瓜地馬拉的醫療人員，能夠跟台灣有更多的醫療合作交流，甚至到台灣受訓。

她說，在貿易方面，在台灣和瓜地馬拉簽署自由貿易協定十年之後，去年，雙邊的貿易額已達到將近2.5億美元，台灣在瓜地馬拉的投資，也已經超過1億美元。其中最重要的貿易產品，就是咖啡。在台灣的大街小巷當中，都喝得到來自瓜地馬拉，具有世界級品質的咖啡。

蔡英文表示，在踏實外交的精神下，台灣希望能夠和瓜地馬拉攜手，持續規劃出互惠互助的方案。我了解中美洲國家對於製造業製程的自動化、農產品加工、綠能產業、物流產業、經濟基礎建設，以及紡織成衣產業和數位資訊產業的重視。

她強調，這幾個項目，也都是現階段台灣非常重視的產業。這一次出訪，特別針對這些領域，來邀請隨團的企業界成員。親身經歷、親自體會，就是「踏實外交」最重要的精神。

蔡英文表示，她也期待在大家實地考察中美洲市場的現場之後，能夠對未來產業的全球布局有更完整的思考，在世界的變局之中，為台灣產業找到更多的機會與出路。

從今年開始，也會定期協助台灣的企業界，組成以投資和採購為目的的考察團，希望能夠持續強化雙方的經貿關係。

她說，希望能夠建立一個新的國際合作模式，讓台灣的科技發展，不僅有機會成為政府合作計畫的一環，更能夠在合作當中，尋找新的市場藍海。

比如這一次的訪團當中，有台灣的科技業者。希望能夠捐贈「雲端數位教學系統」。這套系統的特殊之處，並不僅僅在於硬體本身，更是一整套有關後續訓練、教育人力的合作計畫。

蔡英文表示，台灣正在充實數位教育的能量，為即將上路的程式教育打下基礎。我們希望透過在台灣、瓜地馬拉兩地同時進行的師資培育，未來能夠讓接受電腦教育的瓜地馬拉兒童，會因此得到學習程式設計的機會。

今天出席的有國會塔拉西納議長、議員及各位駐瓜國外交團大使。

(中時)