瑞典證實 俄國也用假新聞干涉內政
俄羅斯一直被控介入美國總統大選，抹黑希拉蕊使得川普當選，德國之後也跳出來質疑俄羅斯製造假新聞，最近又有一國跳出來聲稱受害，瑞典國際事務機構11日指控，俄羅斯利用假新聞、假證件和假資訊，企圖影響瑞典的公共輿論與政策決定。
英國媒體報導，瑞典國際事務機構11日公開表示，俄羅斯不斷發放假消息，假資訊，企圖影響瑞典內政，但瑞典表示已做好全面的積極措施，阻止俄羅斯用輿論妨礙公共政策推行。
這份研究中指出，俄羅斯除了透過其國營媒體《Sputnik》刊登假新聞，俄羅斯政客也公開干預瑞典國內事務，透過這些假消息讓瑞典媒體散布，便被《Sputnik》引用刊登或透過外交方式宣揚。
研究人員表示，俄羅斯自從2014年以來，運用各種方式，企圖影響西方國家的外交政策。統計中2014年底至2016年，有26個假消息在瑞典出現，多數經由俄羅斯語網站散布。
報導指出，俄羅斯釋放假消息是「戰略目標」之一，主要目的是減少北大西洋公約組織對波羅的海與瑞典的影響。
(中時電子報)
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