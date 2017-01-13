訪瓜國會 蔡總統寫下爭取民主追求自由

總統蔡英文今天在瓜地馬拉國會發表演說，並在瓜國國會簽名簿留下「爭取民主 追求自由 中華民國總統蔡英文」；她說，兩國同樣經歷戰爭威權，才爭取到今日的民主自由。

蔡總統7日到15日展開「英捷專案」，出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多。

她今天拜會國會議長，出席莊嚴會議，並在國會發表演說；現場演奏瓜地馬拉國歌後，接著演奏中華民國國歌，蔡總統跟著唱國歌。

蔡總統在瓜國國會簽名簿留下「瓜地馬拉國會留念爭取民主 追求自由 中華民國總統蔡英文 2017年1月12日」的文字；蔡總統寫字時，旁邊有一張預備的小抄，顯得相當謹慎。

眼尖的媒體也看到，前總統馬英九2016年3月造訪此地的簽名，當時馬英九以毛筆留言「仁聲懋績，造福黎民」。

瓜地馬拉共和國國會議長塔拉西納（Mario Taracena Diaz-Sol）說，蔡總統是中華民國台灣第一位的女性元首，相信在蔡總統的領導、遠見之下，一定可以讓中華民國台灣成為高度發展真正深化民主的偉大國家。

蔡總統說，雖然台灣跟瓜地馬拉之間的距離很遙遠，但是兩國之間，有不變的友誼，也有共通的價值；兩國持續超過80年的友誼，絕對不只有外交關係和官式往來在維繫，更重要的，是透過實質的交流跟合作，來贏得人民之間的互信跟友誼。

蔡總統細數過去兩國間的技術合作，她說，除了實質的交流合作，台灣跟瓜地馬拉之間，還有許多共同的價值。其中最重要的，就是民主。

在昨天的軍禮歡迎儀式中，她應邀更換文化宮「和平紀念碑」內的「和平玫瑰」。她深感瓜地馬拉人民在追求自由、民主及和平時，一路走來的艱辛，以及永不放棄的決心。

她說，台灣人民也是一樣，同樣經歷過戰爭和威權統治，才爭取到今日的民主自由。「我們都曾經走過歷史上艱難的歲月。也都因為堅持自由的理想，才能讓和平跟民主，逐漸落實在人民的日常生活當中」。

蔡總統強調，「我們都堅信，經歷昔日苦痛的人，必定會特別珍惜眼前的幸福」。瓜地馬拉曾經經歷的過去，讓人遺憾，但「我們也都相信，只要記取歷史的經驗，必然能夠迎向光明的未來」。

她說，無論在價值上，或者實質合作上，台灣跟瓜地馬拉的友誼，都堅固穩定。

另外，蔡總統指出，長久以來，瓜地馬拉都在國際社會中，屢屢為台灣發聲，她要代表中華民國政府，向瓜地馬拉表示感謝。台灣走向世界的路雖然曲折，但非常堅定。

她說，台灣非常珍視和瓜地馬拉的友誼，希望在瓜地馬拉國會的支持下，讓兩國持續相互扶持，邦誼日久彌堅。1060113

(中央社)