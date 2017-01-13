台灣協助瓜國拓寬公路 蔡總統說明初衷

總統蔡英文今天說，過去幾年台灣透過海外工程公司，協助瓜地馬拉拓寬「CA-9號公路」。「我們的初衷，是因為相信基礎建設的興建，有助於經濟產業的發展及社會的繁榮」。

蔡總統正出訪瓜地馬拉，她今天前往瓜地馬拉國會拜會議長塔拉西納（Mario Taracena Diaz-Sol），並發表演說。

總統先參觀台灣政府捐贈給瓜國國會頻道的發射器及攝影器材等設備，了解國會頻道主控室設備運作狀況。

蔡總統演說時提到，議長告訴她，今天的演講會透過台瓜合作設置的轉播系統，在瓜國國會頻道播出。聽說這是這個兩國合作的數位直播系統首次啟用，她感到非常榮幸。

蔡總統說，去年5月就任總統後，推出「踏實外交，互惠互助」的外交新戰略。希望透過實質合作，跟友邦之間洽談更符合雙方需求的互助方案。

昨天瓜地馬拉爭取台灣繼續支持「CA-9號公路」工程，引發「金援外交」的質疑。

蔡總統今天演說主動提到，在瓜地馬拉，過去幾年來，台灣透過海外工程公司，協助推動「CA-9號公路」拓寬工程。「我們的初衷，是因為相信，基礎建設的興建，有助於經濟產業的發展及社會的繁榮」。

她說，不僅協助興建基礎建設，台灣也致力幫助瓜地馬拉培養人才。目前，一共有51位瓜地馬拉留學生透過台灣獎學金以及國合會的支持，正在台灣學習。她相信這些學生，都會是深化兩國友誼第一線的民間大使。

蔡總統說，台灣協助瓜地馬拉改善教育跟醫療，同時也已開始評估「孕產婦及新生兒照護功能計畫」。

她說，這幾天，她在中美洲訪問，跟宏都拉斯總統葉南德茲、尼加拉瓜總統奧蒂嘉，以及瓜國總統莫拉雷斯分別晤談，在雙邊會談當中，她感受到中美洲國家對繁榮發展的潛力和期待。

蔡總統強調，在踏實外交的精神下，台灣希望能夠和瓜地馬拉攜手，持續規劃出互惠互助方案。她了解中美洲國家對於製造業製程的自動化、農產品加工、綠能產業、物流產業、經濟基礎建設，以及紡織成衣產業和數位資訊產業的重視。

她指出，這幾個項目也是現階段台灣非常重視的產業。這次出訪，特別針對這些領域，邀請隨團的企業界成員。她一直相信，「親身經歷、親自體會」，就是踏實外交最重要的精神。

蔡總統說，期待在大家實地考察中美洲市場的現場之後，能對未來產業的全球布局有更完整的思考，在世界的變局之中，為台灣產業找到更多的機會與出路。

她透露，從今年開始，會定期協助台灣的企業界，組成以投資和採購為目的的考察團，希望能夠持續強化雙方的經貿關係。

蔡總統期待，「台灣的外交工作，可以有更多新思維」。在互惠互助的方針之下，跟友邦進行更多討論，找到更多新的、有助於雙方互利雙贏的合作項目。

府方透露，雖然最近是瓜國國會休會期間，不過今天國會出席議員人數仍達120位，瓜國國會議員總數為158人。1061113

(中央社)