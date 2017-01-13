NBA》挨罰20萬美金 羅斯怒駁退休流言
尼克隊羅斯蹺班事件餘波盪漾，教頭荷納塞克指出羅斯已經遭到重罰，依球團的規定，他缺賽1場將被罰款年薪的110分之1，以他今年2100萬美金的薪資，罰款將近20萬美金。荷納塞克說：「這是相當重的處分。」
對於外界的負面流言，羅斯也十分不滿。日前傳出他心情惡劣，考慮在家裡多待幾天，羅斯對此正面駁斥：「憑我跟球隊主席傑克生與總管米爾斯的交情，如果我想多請幾天假，我肯定會開口的。」言下之意，他真的就是只想回去看一下兒子，並沒有別的意思。
對於暫別籃壇的傳言，羅斯更是非常憤怒，他告訴《紐約郵報》說：「我連談都不想談，這根本是不應該存在的話題。」羅斯今年才28歲，今夏就要成為自由球員，而且他早說過希望能簽一個大肥約，確實很難相信他會在這時候考慮退休。
之前傳出的羅斯索討頂薪不成、與尼克鬧彆扭的傳言，似乎可能性更高一些。羅斯本季的表現固然不差，但是距離韋斯布魯克、哈登、柯瑞這些頂級控衛來說，仍有一大段差距，他此時其實沒有太多胡鬧的本錢，應趕緊把注意力放回球場。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。