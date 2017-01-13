NBA》挨罰20萬美金 羅斯怒駁退休流言

尼克隊羅斯究竟葫蘆裡賣的是什麼藥？(美聯社資料照)

尼克隊羅斯蹺班事件餘波盪漾，教頭荷納塞克指出羅斯已經遭到重罰，依球團的規定，他缺賽1場將被罰款年薪的110分之1，以他今年2100萬美金的薪資，罰款將近20萬美金。荷納塞克說：「這是相當重的處分。」

對於外界的負面流言，羅斯也十分不滿。日前傳出他心情惡劣，考慮在家裡多待幾天，羅斯對此正面駁斥：「憑我跟球隊主席傑克生與總管米爾斯的交情，如果我想多請幾天假，我肯定會開口的。」言下之意，他真的就是只想回去看一下兒子，並沒有別的意思。

對於暫別籃壇的傳言，羅斯更是非常憤怒，他告訴《紐約郵報》說：「我連談都不想談，這根本是不應該存在的話題。」羅斯今年才28歲，今夏就要成為自由球員，而且他早說過希望能簽一個大肥約，確實很難相信他會在這時候考慮退休。

之前傳出的羅斯索討頂薪不成、與尼克鬧彆扭的傳言，似乎可能性更高一些。羅斯本季的表現固然不差，但是距離韋斯布魯克、哈登、柯瑞這些頂級控衛來說，仍有一大段差距，他此時其實沒有太多胡鬧的本錢，應趕緊把注意力放回球場。

(中時電子報)