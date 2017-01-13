害希拉蕊敗選？FBI局長柯米被重啟調查

去年大選期間處理電郵門事件而導致希拉蕊敗選的聯邦調查局長（FBI）柯米（James Comey）被美國司法部監察長重新調查。(圖片取自美聯社)

美國司法部監察長周四表示，他將重新調查去年大選期間處理希拉蕊電郵門事件的聯邦調查局長（FBI）柯米（James Comey）。

監察長表示該調查是回應多名議員和及社會大眾的要求，將會檢查是甚麼促使他們在大選前公開和希拉蕊有關的電郵，被懷疑是具有政治動機。

據了解，將會重新調查柯米處理希拉蕊電郵門事件，包括去年7月召開的記者會，和他去年10月底和11月初寫給議員的兩封信。

聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）在美國大選前不到兩星期，拋出震撼彈，說在希拉蕊首席幕僚艾貝丁（Huma Abedin）分居夫婿韋納（Anthony D. Weiner）的電腦上，發現電郵門相關信件，因此將再進行調查，導致希拉蕊民調支持度大跌，雖然柯米檢視過新電郵後，宣布希拉蕊維持不被起訴的宣判，但政治傷害已造成，被視為希拉蕊敗選的主要原因之一。

(中時電子報)