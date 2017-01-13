MLB》老前輩力挺：邦茲應進入名人堂

名人堂投手佩里相信邦茲終究會進入名人堂。(美聯社資料照)

今年的棒球名人堂票選，邦茲與克萊門斯再度成為話題，特別是生涯762轟的全壘打王邦茲，儘管籠罩在禁藥醜聞中，但外界對他的態度已有所軟化。78歲的名人堂投手佩里(Gaylord Perry)公開力挺邦茲，認為他有資格進入名人堂。

佩里舉安打王羅斯(Pete Rose)為例，「羅斯的所作所為比類固醇更糟糕，是業界最糟糕的事，他正為此付出代價。」身為美職安打王的羅斯，因涉及簽賭而被拒於名人堂之外，佩里認為相較之下，邦茲的狀況還可以接受。「我認為邦茲終究會入選名人堂，有這麼厲害的球員，你就應該讓他進去。」

另一位名人堂投手史莫茲(John Smoltz)堅決反對禁藥球員入選，他認為問題在於難以區分哪些球員是靠作弊才取得這些成績。史莫茲說：「邦茲是我對陣過最偉大的、無可匹敵的球員，我極度地尊敬邦茲。」他也不清楚邦茲是否有用藥，「我對此一無所知，只能跟大家一樣捕風捉影。」

目前開出的44.8%選票中，邦茲與克萊門斯取得64.6%與64.1%得票率，這個數字會隨著開票數而逐漸下降，但足以超過去年的44.3%與45.2%。票選結果將於下周公布，目前貝格威爾(Jeff Bagwell)、瑞尼斯(Tim Raines)有超過90%的得票率，首次叩關的I-Rod則獲得80%，入選的希望很大。

(中時電子報)