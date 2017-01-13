宴瓜國僑胞 總統脫稿談巧遇替代役男

總統蔡英文今天午宴瓜地馬拉僑界代表，她脫稿提到，在瓜國遇到2位來自台灣的替代役男，讓她覺得政府把年輕人送到國外的計畫確實是成功，蔡總統也肯定外交部的努力。

蔡總統7日到15日展開「英捷專案」，出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多。

正在瓜地馬拉訪問的蔡總統，今天午宴僑界代表。她脫稿提到，今天早餐時遇到2位在此地工作的年輕役男。他們談到很喜歡自己在這裡的工作，也覺得相當有意義，並說未來很願意為台灣的政府或企業前來中美洲工作。

蔡總統相當肯定外交部長期以來將年輕人送到國外的計畫，讓年輕人有機會體驗不同的文化、語言與生活方式。

總統說，她相信外交系統裡有許多年輕人知道國家處境的困難，也都願意投入並嘗試人生不同的體驗，她為這些年輕人感到非常開心。政府也將持續提供年輕人更多到國外體驗不同世界的機會，希望立法委員能夠支持。她相信，所有的付出與努力，都是為了讓台灣更好，為了讓台灣跟瓜地馬拉的邦誼更加堅定。

另外，蔡總統也提到，感謝僑界支持，讓她感受到，不論彼此的距離多遠，大家的心都在一起，都一樣疼惜台灣這個家鄉，希望台灣在國際上，有更大的能見度。

她感謝大家在瓜地馬拉這塊土地上多年來的經營，期許大家都能持續在各行各業的領域中發揮影響力，也繼續支持政府。她感謝所有外交部及國合會同仁在瓜地馬拉的付出與努力，所有隆重的歡迎與高規格的接待，都來自於大家辛苦的成果。

蔡總統稍後搭乘專機，離瓜地馬拉，轉赴薩爾瓦多。1060113

(中央社)