冷氣團報到！一整天又濕又冷 入夜下探13度
今天（１３日）因大陸冷氣團逐漸南下，北臺灣一整天有濕冷的感覺，中午時段溫度僅１６、１７度；中南部及花東白天感受舒適，高溫還是可以來到２３至２５度，入夜後則越來越有涼意，預計今晚到週六（１４日）清晨中部以北及東北部低溫將下探至１４、１５度，北部空曠地區僅１３度上下，提醒民眾適時添加保暖衣物。
根據中央氣象局資料顯示，今晨鋒面通過及華南有水氣逐漸東移影響，北部及東半部地區天氣不穩定，桃園以北及宜蘭降雨機率偏高；白天華南雲雨區持續東移，臺灣附近水氣多，迎風面的北部及宜花地區下雨時間長且區域廣，中部地區上午以多雲的天氣為主，下午之後局部地區也開始有些短暫降雨，而南臺灣天氣較不受影響，雲量增多，山區偶有局部短暫雨，提醒大家外出記得攜帶雨具備用。
而週末兩天（１４日、１５日）在華南雲雨區東移以及大陸冷氣團的影響之下，各地尤其北部和東半部地區天氣相當溼冷，大家外出記得準備雨具；溫度方面，夜裡清晨中部以北及東北部將下探１４、１５度，北部空曠地區甚至會有１３度左右的低溫，南部和花東也降溫至１７度附近。
氣象局指出，一直到下週一（１６日）清晨各地氣溫都持續偏低，白天以後冷氣團開始減弱，臺灣附近水氣亦漸少，白天有局部陽光露臉的機會，因此各地天氣將逐日小幅回暖。
另外，今晨起臺灣附近東北風將明顯增強，臺南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島和澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有８至９級強陣風，晚上風力將進一步增大，陣風來到９至１０級，海面風浪大，前往海邊活動或從事海上作業請特別注意安全。
至於空氣品質方面，今天中南部地區AQI為橘色警示(對敏感族群不健康)，其他地區及離島地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
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