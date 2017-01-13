冷氣團南下 北部入夜低溫下探13度

中央氣象局表示，大陸冷氣團逐漸南下，今天開始降溫，北台灣白天就有涼冷的感覺，中南部及花東雖白天感受舒適，不過入夜後也會越來越涼，北部空曠地區低溫下探攝氏13度，相當寒冷。

氣象局指出，大陸冷氣團逐漸南下，13日至15日除了有冷空氣的影響，華南亦有一波波水氣東移到台灣上空，天氣溼冷。

氣象局說，今天開始降溫，北台灣降幅明顯，白天就有涼冷的感覺，中午時段僅16、17度，中南部及花東雖然白天感受舒適，高溫還是可以來到23至25度，不過入夜後也越來越有涼意，預測夜晚到14日清晨中部以北及東北部低溫將下探14、15度，北部空曠地區僅13度，相當寒冷，中南部及花東則在17至19度間。

天氣方面，由於台灣附近水氣多，迎風面的北部、東半部下雨時間長且區域廣，中南部地區雖然上午以多雲的天氣為主，下午以後隨著水氣由北往南增加，也會有局部短暫雨，提醒大家外出準備雨具，並注意防寒保暖。

氣象局也提醒，台灣附近東北風明顯增強，今晨起台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島和澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有8至9級強陣風，晚上風力將進一步增大，陣風來到9至10級，海面風浪大，前往海邊活動或從事海上作業請特別注意安全。

今天中南部地區AQI為橘色警示(對敏感族群不健康)，其他地區及離島地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒，詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060113

(中央社)