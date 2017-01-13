陸舉重女將奧運金牌追回 陳葦綾料遞補

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國際奧委會（IOC）今天表示，在2008年北京奧運贏得金牌的三位中國大陸舉重女將已遭取消資格，因為她們的藥檢結果經過複驗後顯示曾使用禁藥。台灣好手陳葦綾有望遞補。

法新社報導，這使得中國面臨遭禁止參加國際比賽一年的局面。國際舉重總會為了遏止舉重選手使用禁藥的猖獗現象，在去年祭出這項制裁措施。這意味中國可能無法參加今年4月的亞洲錦標賽，而世界錦標賽也定於今年11月舉行。

遭追回金牌的三位中國大陸女將是陳燮霞、劉春紅和曹磊，2008年北京奧運時她們分別在女子舉重48公斤、69公斤和75公斤級比賽奪冠。

她們三人的年齡在31至34歲間，都在藥檢中對禁藥促生長激素釋放(月太)（GHRP-2）呈陽性反應。

美聯社報導，台灣、俄羅斯和哈薩克舉重女將可望遞補成為金牌得主，只是還不清楚她們的藥檢是否過關。

先前即有報導說，北京奧運女子舉重48公斤級金牌陳燮霞藥檢複驗未過，金牌一旦遭到追回，加上原本得到銀牌的土耳其選手也因為藥檢未過而獎牌遭到追回，因此銅牌陳葦綾可望遞補金牌。1060113

(中央社)