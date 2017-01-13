NBA》明星賽票選 哈登、韋斯布魯克激戰

雷霆隊韋斯布魯克(左起)與火箭隊哈登競爭激烈。(美聯社資料照)

NBA全明星賽票選即將在16日結束，仍以騎士隊詹姆斯、勇士隊柯瑞領先群雄，但是差距並不大。騎士隊厄文、勇士隊杜蘭特、火箭隊哈登、公鹿隊阿提托康波也突破90萬票。此次有超過2100萬球迷投票，比去年增加142%。

勇士隊中鋒帕楚利亞有母國鄉親力挺，票數突破80萬，在西區前場位居第2，僅次於杜蘭特，大幅領先馬刺隊里歐納德。不過這次球迷投票僅佔50%份額，加上另外的媒體與球員投票之後，帕楚利亞肯定無法入選。若是這規定晚一年再改，他就可以用場均5.5分、5.7籃板的數據成為明星賽先發。

由於本屆首度開放球員與媒體投票，票數接近的球員仍有翻盤的希望。除了詹姆斯、阿提托康波、厄文、杜蘭特、柯瑞較穩定之外，剩下的先發席位依然競爭激烈。東區前場的最後一席由騎士隊洛夫、七六人隊恩比德、公牛隊巴特勒角逐；東區後衛則由公牛隊韋德、暴龍隊迪羅薩爭奪。西區前場剩下的兩個席位，馬刺隊里歐納德、鵜鶘隊戴維斯、勇士隊格林皆有希望。

西區後衛的爭奪最為激烈，柯瑞應可順利入選，最後一席將由哈登與韋斯布魯克來競爭。兩人本季都有爆炸性的表現，哈登目前仍是聯盟助攻王，並且屢屢寫下驚人紀錄；韋斯布魯克則是聯盟得分王，還在明星賽前保持著平均大三元的數據。兩人不僅在明星賽先發角力，亦是年度MVP的勁敵，目前哈登只領先6萬票，最後就看球員與媒體如何選擇了。

(中時電子報)