亞馬遜擬在美國創造10萬工作

亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）今天表示，未來18個月將在美國創造超過10萬個全職工作職缺。(圖片取自thenewstribune) 。

美國科技巨頭亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）今天表示，未來18個月將在美國創造超過10萬個全職工作，職缺則包括工程師、軟體開發人員等。

因為美國政府計劃到2018年年中，創造總計28萬個工作機會。

總部位於西雅圖的亞馬遜公司，1月12日公佈的未來18個月即將招聘10萬人的消息，將在美國的全職勞動力從2016年的18萬人增加至超過28萬人，佔全部28萬個工作機會的35.7%。

亞馬遜（Amazon）CEO傑夫（Jeff Bezos）表示，亞馬遜在過去的5年共創造了15萬個工作崗位。他更說：「革新是亞馬遜的指導原則，這創造了數十萬的美國工作機會。」

(中時電子報)