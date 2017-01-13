迎「雞年」求好運！北台灣辦年貨有「藝」思

迪化街復古南北貨商行重現。（台北市政府商業處提供）

再過不到3個星期，就要迎接「雞」年到來了！雖說今年景氣前景未明，然該過的年總是要過的，採買年貨、拜訪親友等。台北市今年結合8處商圈辦年貨大街，推出應景商品和求好運活動；鄰近的新北市裡的菜市場也飄年為，自元月7日至26日止，推出平安米快閃活動。此外，北台灣各大百貨公司裡也有應景年貨商品，如誠品書店推出《來阮兜過年》主題展登場，還有書法課程，教你寫春聯等。

2017年台北年貨大街發財金以金蛋造型亮相。（台北市政府商業處提供）

●台北年貨大街 集結年貨8大商圈、107家店家

今年台北市年貨大街發財金邁入第十個年頭，樣式也推陳出新，今年設計概念取雞年雞蛋圓滿的意象，呈現立體便條紙金雞蛋發財金，希望帶給市民新年喜氣和財運。在發財金中也附上去年大受好評的台北霞海城隍廟之好運詩籤，台北市政府府將於1/18、1/20、1/22於迪化、寧夏、榮濱、台北後站、華陰街、台北地下街等商圈發放。

除了迪化街採買年貨外，榮濱商圈、後車站商圈、華陰街商圈、台北地下街、寧夏商圈、沅陵街商圈、四平商圈共8處年貨商圈，也紛紛推出了年節應景商品，要讓民眾一次購足。

此外，今年的「台北年貨大街遊逛指南」透過生動有趣的紅棗、香菇跟干貝年貨心理測驗，供民眾測試適合的商圈及店家，並於遊逛指南或掃描發財金中的QRcode即可獲得超過百店的消費優惠，優惠內容包含團圓好味道、年節分享禮、新春樂活趣、新年著新裝四大主題。

財神爺於新莊第一公有零售市場跳起時下正夯的日劇《月薪嬌妻》歌舞，現場充滿戀愛氛圍。（新北市市場處提供）

●新北菜市過好年 財神爺送平安米

由新北市市場處舉辦的「2017新北菜市過好年」活動自元月7日至26日止，近日推出平安米快閃活動，12日由財神爺於新莊第一公有零售市場大跳《月薪嬌妻》戀舞，現場頓時充滿戀愛氛圍，財神爺並發放限量平安米，讓拿到平安米的民眾都笑容滿面。

財神爺發放限量平安米，讓拿到的大人小孩都笑容滿面。（新北市市場處提供）

舞蹈結束後，財神爺拿出充滿年節氣氛包裝的平安米，祝福大家新的一年可以平安順利，搶到平安米的陳媽媽開心的表示，買菜送米真是賺到了！本週日(15日)新北名人逛菜市，邀請到陳德烈於新北泰山公有零售市場與民眾一起做年菜。

誠品書店《來阮家過年》文具館搖身一變年貨大街。（誠品提供）

●《來阮兜過年》主題展 逛街有「藝」思

誠品書店舉辦《來阮兜過年》主題展，【繡花房】手工「花布金雞」飾偶應景有質感，小雞破蛋象徵新年初始的春聯紅包兩用禮袋，令人愛不釋手。總計千款家飾、伴手禮到年味零食。

除了全台書店的市集外，誠品生活把迪化街人氣名店搬進松菸店，邀請大稻埕人氣品牌【福來許】合作特展，消費不限金額可體驗手寫春聯；誠品生活松菸店的「佳墨．墨樂」同步推出50款春聯及「寫春聯 過好年」課程！

(中時電子報)