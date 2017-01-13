美墨築牆 墨西哥總統：絕不會付錢

墨西哥總統尼托（Enrique Peña Nieto)表示，墨西哥絕不會支付美國在邊界建牆費用。(圖片取自美聯社)

美國候任總統川普在選前的主要政見就是築美墨圍牆，面對外界質疑聲浪，他11日記者會，重申上台後會在美墨邊境築牆，並稱這筆費用由墨西哥買單。但墨西哥總統聽聞消息表示，絕不會支付美墨築牆的費用。

墨西哥總統尼托（Enrique Peña Nieto）說：「顯然我們和美國新政府有些意見上的分歧，墨西哥絕不會支付美國在邊界建牆費用。」

他更強調，希望與即將上台的川普政府保持良好關係，鼓勵進行公開談判，所有決定雙邊關係的問題都可以討論，包括安全、移民和貿易，但永遠不會接受任何有損國家尊嚴，或是墨西哥人尊嚴的做法。

川普在首場記者會中表示，上任後就會與墨西哥展開築牆談判，給予預計一年半的協商時間，更強調無論是以稅金或其它方式繳付，墨西哥最後一定會付錢，更揚言要取消北美自由貿易協定。

對此，墨西哥總統表示他反對有人企圖威脅外國投資者施加影響，希望貿易協定能夠讓兩國都受益。

(中時電子報)