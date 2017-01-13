勾結黃牛詐勞保6000萬 三總少校主任醫師交保200萬
三軍總醫院神經科部週邊神經科主任林俊杰，涉嫌長期勾結勞保黃牛，開立不實診斷證明，協助民眾詐領勞保失能保險給付，近3年共詐領勞保6000萬，林則從中抽佣450萬元。台北地檢署昨天指揮廉政署兵分5路，搜索林俊杰的辦公室及住處，約談林與4名黃牛、10名被保險人。
檢方訊後，今天凌晨諭令林俊杰以200萬元交保，另4名黃牛中，毛智玲20萬元交保，李慶順、陳俊男、張明源3人則有串證之虞，向法院聲請羈押禁見。
另10名被保險人，其中9人分別以3萬元至8萬元不等金額交保候傳，另1名則請回。
涉案醫師林俊杰，官拜少校，畢業於國防醫學院，曾遠赴美國克利夫蘭研究中心進修，歷任三總神經內科專科醫師、主治醫師，現任周邊神經科主任，專長是一般神經科疾病診斷、睡眠障礙、失智症等。
全案起因於勞保局近年來全面清查勞保黃牛案，並列管追查生活違常的醫師，發現林俊杰近年所開出的失能證明數量異常，調取相關病歷勾稽比對後，發現涉弊，將全案移送廉政署偵辦。
檢廉調查，勞保失能給付，共分為12個失能種類、221個失能項目、15個失能等級，等級越高則給付越高。林俊杰涉嫌從2014年6月起，在300餘件失能診斷文件上不實勾選失能等級，協助勞工得以請領較高的保險給付，林每偽造一件不實證明，即有1萬5000元酬勞，粗估不法所得450萬元。
居間牽線的4名黃牛每件詐領案可抽佣30％保險金，被保險人實拿70％保險金，總計勞保局被詐領金額高達6000萬。
檢廉昨天共搜索林俊杰位於三總內湖院區的辦公室與其住家，另搜索4名黃牛住處，除以犯罪嫌疑人身分約談林俊杰、4名黃牛、10名被保險人，另約談2名證人，全案依詐欺、偽造文書等罪嫌偵辦。
(中時)
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