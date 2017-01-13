傳封殺台外交？奈及利亞澄清與台灣關係 未提遷代表處

奈及利亞總統布哈里（右）11日在阿布加總統府會見中國外交部長王毅。（新華社）

蔡總統正在美國出訪時，台灣外交卻驚傳危機！大陸外長王毅昨（11日）訪奈及利亞時表示，奈方要求台灣駐奈機構摘牌更名、遷出首都、削權減人，堅持一中。奈及利亞外長奧尼亞馬則稱，永遠不承認台灣是一個國家。然奈及利亞總統府今（12日）發布聲明，表示媒體有關奈及利亞與台灣斷交的報導並不正確，雙方關係是貿易代表處層級。聲明內容並未提及要求台灣遷走設在首都阿布加的代表處。

王毅與奈國外長奧尼亞馬11日共同會見記者時表示，中方贊賞奈方堅持一中原則，並採果斷措施解決影響兩國政治互信的歷史遺留問題。王毅進一步說，台灣駐奈機構多年來從事與自己身份不符，並明顯有違反一中原則的活動。

此外，奈及利亞官方也昨日發聲明表示，他們不再承認台灣是一個國家，將停止台灣在奈及利亞的所有特權，並承諾會支持「一中原則」。此聲明引發台灣網友不滿，嘲諷和此國家是建立在「金錢外交」上。更有人有人怒批、「被這種國家嗆也是蠻悲哀的。」

然不到一天，據中央社引述路透社報導，奈及利亞總統府發言人謝胡（Garba Shehu）發布聲明說：「正確的立場是奈及利亞與台灣間的正式關係處於貿易代表處層級，這種情況和以往並無改變。」

然在小英總統訪美，大陸「遼寧艦」剛駛離之際，台灣外交危機重重，不僅與奈及利亞關係生變。目前台灣保留國名代表處還有5，然繼奈及利亞代表處被摘牌後，下一個會是誰，台灣外交的下一步頗值得關注。

(集團連線報導)