美股下跌 那斯達克終結七連紅

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華爾街股市今天收低，以科技股為主的那斯達克指數結束連續七個交易日上漲的氣勢，因為投資人屏息以待企業公布去年第四季財報。

道瓊工業指數和那斯達克指數雙雙下跌0.3%，分別收在19891.00點以及5547.49點。標準普爾500指數下跌0.2%，收在2270.44點。

道瓊指數如今離屢攻不下的2萬點關卡更遠，而且跡象顯示，美國自去年11月總統大選後展開的漲勢可能後勁不繼。

美國環境保護署今天指控飛雅特克萊斯勒汽車公司（Fiat Chrysler）在美國銷售的部分車輛安裝軟體，逃避廢氣排放標準。消息一出飛雅特股價一度重挫16%，在紐約證券交易所短暫暫停交易，終場以大跌10.3%作收。1060113

(中央社)