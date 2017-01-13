豐臀金珠寶搶案 法起訴四人 兩嫌仍在逃
法國檢察官今起訴涉及在巴黎旅館內搶劫美國實境秀女星豐臀金(Kim Kardashian)的四名嫌犯，其中一人傳出直接參與這起搶劫。
根據法新社(AFP)報導，現年63歲名為Yunice A.的嫌犯據說就是以槍指著豐臀金，綑綁她、拿東西塞她嘴巴，並把她鎖在浴室裡的搶匪之一。其他三名嫌犯則因幫助搶匪而被法國檢察官起訴。這起搶案涉及價值總共高達9,500萬美元的珠寶，堪稱是法國超過20年以來最大的珠寶劫案。
這三名嫌犯分別是64歲、有長串前科如搶劫和使用假鈔紀錄的Marceau B.，44歲的Florus H.和27歲的Gary M，Florus和Gary提供搶匪關於豐臀金的行動資訊。
目前法國警方仍拘捕6名嫌犯，其中年紀最大的是72歲古柯鹼毒販Pierre B.。法新社消息來源指出，嫌犯中5名是老派幫派分子，調查員之一說，這些搶匪以為他們犯下了世紀大搶案，但卻犯下不少錯誤，例如豐臀金價值約3萬歐元的鑽石項鍊，在搶案後被路人發現掉在路上。法警已經釋放豐臀金的司機，但是仍在懷疑其弟有告訴搶匪，何時豐臀金身旁沒有保鑣。
調查人員在突襲嫌犯所在地點時，找到約20萬歐元的現金，因此擔心豐臀金部分珠寶已經被賣掉。除此之外目前傳出仍有兩名嫌犯在逃，有人看到他們出現在全球鑽石交易中心─比利時安特衛普(Antwerp)。
豐臀金這個20克拉的鑽戒因常被拍到、很容易被認出，因此專家表示很難變賣。這樣的鑽石常被切割成小塊銷贓，若真的被切割，這顆鑽戒的價值會減少4分之3。
(中時電子報)
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