台灣新媒體藝術家 受邀於法國里昂聯展

駐法國台灣文化中心表示，台灣新媒體藝術家張永達、王福瑞、江元皓、林其蔚、王仲(方方土)受邀，與法國藝術家聯合於里昂參加一項聲音藝術交流回顧展。

里昂音樂創作中心（Grame）及里昂國立高等藝術學院（ENSBA）邀請5位台灣藝術家，與6位法國藝術家參加一項名為「暸望者，法國-台灣聚焦」（Guetteurs, Focus France-Taiwan）的聯展。

駐法國台灣文化中心表示，里昂音樂創作中心的成立宗旨是以當代音樂研究、創作、推廣為要務，透過邀請藝術家的形式，鼓勵法國與其他國家的音樂人和研究員，利用數位科技進行創作，作品融匯電腦音樂、聲響、視覺裝置藝術，並結合動畫和舞蹈等跨領域表演。

根據駐法國台灣文化中心資料，台北數位藝術中心自2010年起，就與里昂音樂創作中心合作，每年互邀藝術家駐村、聯合創作，並於駐村結束時發表成果。

這項展覽將展出張永達的聲音裝置「相對感度N°2」，他今年獲選駐村；還有過去數年的聯合創作作品精選，包括江元皓的「匯」、王福瑞的「電磁音景」、林其蔚的「磁帶音樂（音腸）-里昂版」、王仲(方方土)的「開箱作業系列」。

展期於1月18日到2月18日，地點在里昂國立高等藝術學院。1060113

(中央社)