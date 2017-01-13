1月13日各報頭版要聞

中國時報

●挺一中 奈國封殺台外交 永遠不承認台灣是一個國家

兩岸外交戰升級，戰場擴大到台灣非邦交國。大陸外長王毅11日訪奈及利亞時表示，奈方要求台灣駐奈機構摘牌更名、遷出首都、削權減人，堅持一中，大陸對此高度讚賞。奈及利亞外長奧尼亞馬則稱，永遠不承認台灣是一個國家。

●黨魁之爭 硝煙瀰漫 吳敦義批柱 「那個人」讓藍委畏懼

已宣布參選國民黨主席的前副總統吳敦義，昨天接受媒體專訪時砲口指向黨主席洪秀柱，指「那個人」所走的路線，讓藍軍立委們畏懼。對此，洪秀柱四兩撥千斤地表示，她不知「那個人」是指誰，「應該是蔡英文總統吧，她的路線是很可怕！」

●國民黨主席選舉 掀茶壺風暴 吳敦義：首輪投票未領先就離開

前副總統吳敦義宣布參選國民黨主席後，郝、吳、柱三強鼎立的態勢已成，甫辭去台北農產運銷公司總經理的韓國瑜昨天也宣布投入戰局。由於競爭激烈，恐無人可在首輪投票中過半。吳敦義接受媒體專訪時表示，如果第一輪投票他不是領先的人，「那就離開」。他說，自己起步晚，距離選舉還有一段時間，現在須積極努力。

蘋果日報

●恐怖 含毒失身酒竄台

啤酒竟含毒品！俗稱「失身酒」的美國啤酒four Loko，在台未核准上市，卻在網路流竄熱銷，上月造成嘉義一名壯男網購喝下昏迷一個多小時，並向嘉義縣財稅局檢舉，經送驗在酒中驗出俗稱神仙水或迷姦水的二級毒品「GHB」成分，警方前晚逮捕販賣的張姓男子，他供稱去年8月從中國淘寶網購入，已賣出千瓶，訊後依違反《菸酒管理法》和毒品罪嫌送辦，警方研判，該批毒酒可能在淘寶網購買前已被注毒，將續查購買的200多名網友及來源。

●例假 休息日 7天內可混搭

一例一休上路後，勞資雙方都有抱怨法令缺乏彈性致排班困難。勞動部近日發布新解釋函，指在勞資合意下，例假和休息日可在每7天周期內調整，只要別讓勞工連上7天班即合法，等同例假和休息日可混搭調配，857萬名勞工都適用。勞團憂此舉恐讓僱主任意挪動勞工休假，學者批恐讓僱主規避加班。

●演員新婚偷腥被揪 助妻告贏小三

歌仔戲名演員洪馗2014年7月剛結婚，同月就偷吃大學姜姓學妹，事後還大膽同居，洪妻察覺有異，找到洪馗手機中的姜女裸照，洪坦承偷情，出庭時並拿出錄音證據，內容包括姜女說：「已經等你（洪馗）兩年了」、「你要跟你老婆離婚了」等，新北地院認定姜女已破壞他人婚姻，判須賠洪妻15萬元。

洪馗多次參加知名的唐美雲歌仔劇團公演，也曾在台灣戲曲學院教課，洪馗昨接受《蘋果》訪問時不滿強調「這是我私人的事情」，其餘不願多談。

聯合報

●奈及利亞要我遷代表處 府：陸打壓只會讓台更反感

大陸新華社引述奈及利亞外長奧尼亞馬說法，奈及利亞要求台灣關閉設在首都阿布札的代表處，遷往拉哥斯；陪同蔡英文總統出訪的總統府發言人黃重諺表示，不管是打壓或是脅迫的老路，只會讓台灣人民有更多的反感，不利於兩岸關係的正常發展。中華民國的存在本身就是一個不爭的事實，打壓跟脅迫不能改變這個事實。

●陳建仁邀李來希懇談年金改革 盼化解歧見

年金改革第四場分區座談明天將在台東舉行，府院頻喊話要求各方理性對話，勿再造成衝突。多次在街頭抗爭的全國公務人員協會理事長李來希，受身兼年金改革委員會召集人的副總統陳建仁的邀請，到總統府就相關議題交換意見；李來希形容這是一場「懇談會」。

●參選國民黨主席？ 詹啟賢最快明表態

五二○國民黨主席選舉將從「三強鼎立」變成「五雄爭霸」！繼前副總統吳敦義、現任主席洪秀柱、副主席郝龍斌，前國民黨立委韓國瑜昨宣布參選，黨主席選舉已有四人加入戰局，且據了解，日前請辭國民黨副主席的詹啟賢，已在做最後評估，最快可能周六宣布參選黨主席。

自由時報

●中國操弄// 奈國逼我代表處 更名遷離首都

繼運作聖多美普林西比與台灣斷交後，中國在非洲圍堵台灣又有新花樣。蔡英文總統出訪中美洲友邦之際，中國運作西非大國奈及利亞，逼使設在首都阿布加的我國代表處「中華民國（台灣）商務代表團」，「摘牌更名，遷出首都，削權減人」、遷往第一大城拉哥斯，中國與奈及利亞並就「一個中國原則」發表聯合聲明，聲稱終止與我國外交關係。

●幸福企業 台積電籲放寬加班上限

一例一休爭議對晶圓代工龍頭台積電也造成很大困擾，台積電董事長張忠謀昨表示，勞基法修正實施一例一休，估計對該公司成本約增加○．三％；財務長何麗梅補充說，成本增加還可應付，但加班上限對內部四班二輪（俗稱作二休二）的作業員排班彈性變小，不僅員工數要增加，最重要的是會造成員工所得降低，建議政府放寬每月加班時數上限（現為四十六小時），台積電樂見能達五十六個小時。

●三總名醫涉勾結黃牛 詐勞保6千萬

三軍總醫院神經科部週邊神經科主任林俊杰，涉嫌於一○三年六月起勾結陳俊男、毛智玲（夫妻檔）、張明源、李慶順等勞保黃牛，每件收受一萬五千元代價，製作不實醫療紀錄，藉以符合勞工保險失能給付標準，詐領高額保險費，前後偽造三百多件失能診斷書，不法獲利逾六千萬元。

(中時電子報)