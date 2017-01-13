出席公益活動被問捐多少錢？ 溫兆倫怒斥愚蠢

被問及做公益捐款多少?溫兆倫當眾怒斥媒體。(圖/新浪娛樂)

溫兆倫以歌手身份出道，目前已將演藝重心移至拍戲，日前出席第六屆大陸公益節活動，未料竟被媒體問及捐了多少錢，讓他大動肝火怒斥記者「問了個愚蠢問題」。

溫兆倫演藝重心轉移至拍戲。(圖/本報系資料照)

溫兆倫透露曾有許多友人問他，每年在致力公益活動之餘捐了多少錢，他不諱言說出心中答案，就是覺得「這些人好愚蠢」，痛批媒體只會聚焦今年或明年準備捐多少錢?如果回答捐100塊，會被認為太少，但他也反問若捐了一千萬又如何?更諷刺明明都是大學畢業生，卻只會問這種程度的問題，根本是侮辱自己的父母。

此外他也分享多年做公益的經驗談，其實在出錢出力之餘，必須要有足以承受外界輿論的壓力，才能夠勝任此外務，對於朋友常問及為何不用自己名義捐款，他則表示都要求主辦單位不要提及「溫兆倫」三個字，因為這對需要幫助的人是沒有實質意義，因為只要自己問心無愧就好，根本無須對外界多做解釋。

(中時電子報)