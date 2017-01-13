Vegan美女開新店，Miss Green正妹客超多

由酪梨、小黃瓜薄片、小豆苗與山蘿蔔葉為餡的〈奇幻牛油果〉，是一開面三明治(Opend Sandwich)，綠色漸層流洩著一股「小新清」的氣質。(圖／姚舜攝)

張雅倫擅長「玩味」，她會噴灑檸檬汁增加菜餚的風味層次。(圖／姚舜攝)

〈綠色能量沙拉〉是用黎麥、毛豆仁、豆菜、鷹嘴豆、酪梨塊、生菜葉，以及純素起司共構，提味醬汁則是用醃漬過的白蘿蔔打成泥後，與白腰果、烤過的核桃和豆漿調製。(圖／姚舜攝)

蔬食披薩〈西西里番茄Pizza〉，麵糰是用高筋麵粉和啤酒酵母發酵製作，底層刷上自製紅醬，並用雙色番茄和薄荷葉作topping，最後並以用腰果、椰醬和豆漿作的醬汁提味。(圖／姚舜攝)

〈瑪格麗特帕尼尼〉的麵包中夾的餡料有青醬、烤蘿蔔、野菇、番茄片、茄子，並用巴薩米哥酒醋提味。(圖／姚舜攝)

〈無麩質咖哩蔬菜麵〉是用紅蘿蔔與小黃瓜絲條權充麵條，並用咖哩醬提味，完成沒有麵粉。(圖／姚舜攝)

「Vegan美女」張雅倫自己就是蔬食主義者，所以天天想著如何研發推出更多更美味的蔬食。(圖／姚舜攝)

〈Miss Green〉遷店擴大營業，座位數增加，菜式選擇更多，立馬吸引許多健康一族前往消費，其中95％以上都是女性客層。(圖／姚舜攝)

這真是一個美味又健康的開面式三明治(Opened Sandwich)！厚厚的對剖麵包上，塗著一層用牛奶和花生醬作的素食起司醬，再逐層向上疊著厚切酪梨片、小黃瓜片捲、小豆苗葉，以及山蘿蔔葉，綠色的漸層非常搶很吸睛，除了傳遞一股「綠色能量」，並用美味完全顛覆了「健康食物泰半不好吃」的刻板印象，予人「蔬食可以這麼做」的喜悅。

前述〈奇幻牛油果三明治〉是遷址後的〈Miss Green～ fast slow food〉蔬食餐廳菜單上的菜色之一，搬了新家，〈Miss Green〉不只從「蔬食速食店」搖身變成了一「食尚蔬食餐廳」，菜單內容也不再僅有蔬食漢堡與三明治，而有了更多選擇，同時這些蔬食菜餚的口味涵蓋五湖四海、大江南北，蔬食愛好者可以「繞著地球饗蔬食」，所以新店開賣才一周，天天滿座，其中95%都是女性，而且，很多正妹。

〈Miss Green〉的主人Vivian張雅倫是個愛自己也愛地球的「Vegan美女」，因為想與更多人分享食蔬的好處，並減緩對大自然的傷害，她先後創立了〈Miss Green〉和〈Green Room〉兩個蔬食品牌，位在台北市文昌街的前者是主攻素食漢堡與三明治的蔬食快餐店，位在台北仁愛路國泰醫院後巷的後者則是泰式口味蔬食餐廳。

隨著重視健康與環保的人與日俱增，加上不少飲食男女將吃蔬食視為一種「個性生活品味表徵」，很多正妹亦靠吃蔬食配合瑜珈或慢跑維持苗條體態，所以〈Miss Green〉和〈Green Room〉的生意也愈來愈好。只是因為〈Miss Green〉過去店面小只有25坪，廚房不夠大，餐食選擇有限，所以當張雅得知敦化南路二段後巷內有餐廳頂讓，便決定租下店面重起爐灶、擴大營業。

全新出發的〈Miss Green〉，有近50坪，面積是過去兩倍大，一樓加B1共有66個座位，店內以綠色植栽裝潢，並有一半露天開放的用餐區，比過去舒適且開闊得多。更教蔬食男女開心的事情是，餐廳的菜餚選擇大增，且不少是用台灣在地有機食材或小農食材入饌料理。

「不怕成本變得更高？」，我問。張雅倫說，台灣菜價因經過多階通路層層轉銷，所以末端售價其實和直接向有機小農採購相差不大，所以她決定直接找小農採購，既能確保食材品質與安全，又能實質幫助到小農，「何樂不為」。

〈Miss Green〉目前所用的有機甜菜根、有機地瓜、有機芝麻葉、有機豆苗、有機小麥草，以及櫻桃蘿蔔等不少食材，都是直接向小農採購。張雅倫表示，自己還會持續找尋優質食材生產者，提供更多樣的安全好食材，更具體落實「從產地到餐桌」的理念。

〈Miss Green〉是一全蔬食餐廳，除了食材全是素料，張雅倫並堅持不用加工素料入菜，同時「連醬料都不行用加工品」。所以她和廚廚團隊研發出用花生醬和椰奶作成「素起司」入菜提味，用酪梨天然植物油脂增加潤滑稠綿口感。煮〈玉米濃湯〉時，則是將玉米粒打碎並加碑酒酵母和豆漿，讓湯汁質地更濃稠。一切都很天然，卻又兼顧了美味。

張雅倫和〈Miss Green〉廚師讓許多蔬食男女激賞的是，她們研發的蔬食菜餚，口感與風味層次很豐富，且食材彼此間互補幫襯皆照著料理邏輯布局舖陳，協調且均勻。而且，這些菜餚的口味很「國際」，食客可以品嘗到各國風味。

例如主要用甜菜根渣和鷹嘴豆尼創造「肉感」的〈中東香料漢堡〉，是用薑黃粉作成黃醬，傳遞中東口味。完全無麩質的〈南洋風味蔬菜麵〉，不僅用黃瓜與胡蘿蔔切成片條狀用以取代麵粉作的麵條，並以南洋咖哩提味，吃來完全不會單調乏味。

〈瑪格麗特帕尼尼〉是用無奶蛋麵包夾著青醬、烤蘿蔔、野菇、番茄片，並用巴薩米哥醋提味後壓烤上烙紋，吃來就是「義大利味」。而〈西西里番茄薄餅〉好像一「長形Pizza」，餅皮上有自製紅醬、素起司醬，以及三色番茄、黑橄欖、綠橄欖與薄荷葉，若不提示，多數人吃這美味薄餅，根本忘了它是一「蔬食料理」呢。

(工商)