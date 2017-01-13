美學者：陸以美軍南海策略對台施壓

美國學者簡淑賢撰文指出，解放軍近期動作不應僅視為回應總統當選人川普，這是軍事化戰略。北京學者已警示，中方將運用美軍的南海策略，逼近台灣的12浬領海與領空。

前美國國會研究處研究員簡淑賢（Shirley Kan）10日在智庫「2049計畫協會」（Project 2049 Institute）網站，發表「中方對台軍事挑釁不僅是回應川普」專文，說明中國大陸近期在南海、東海與台海的軍事動態，不能僅視為為了回應美國總統當選人川普（Donald Trump）與總統蔡英文通電話或出訪，而是長期施壓的計畫。

簡淑賢認為，美國選前，外界已關注中國在美國政權移轉之際，將升高區域態勢，以考驗美國新政府，特別是當鬆懈的歐巴馬與缺乏經驗的川普交接之際。

簡淑賢指出，美國與其他各國不應視北京對日本、菲律賓、新加坡、南韓與台灣的挑釁行為，為新的、讓人訝異的，或是回應川普的動作。這是中方宣示西太平洋與南海軍事化的侵略性行為，北京還同時動用媒體發起政治宣傳戰。

簡淑賢表示，她在2016年夏天就收到熟悉中國大陸高層的北京學者的警示，中方將動用各種手段對台施壓，包括逼近台灣的12浬領海與領空。由此看來，這是運用美國的南海策略來對付台灣，解放軍已在空中進行類似任務，預料也將在海上實踐。

她批評將卸任的總統歐巴馬指出，歐巴馬在卸任記者會中的說法已改變美國政策，並削弱美國的立場。他如果依據台灣關係法，在去年11月底或12月初通知國會，完成剩餘的對台軍售項目，對情勢才有所助益。

簡淑賢寫到，台灣方面確保戰力、危機處理能力與發揮有效嚇阻也相當重要。台灣的國防部提出增加策略溝通讓人感到鼓舞。但面對中方脅迫與可能的衝突，台灣軍民領袖有必要強化策略協調，並向內部與國際傳達，軍民有意願和能力防衛國土。1060113

(中央社)