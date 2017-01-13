法國流感疫情正高峰 恐持續數週
法國衛生部長圖雷今天說，法國正經歷流行性感冒疫情高峰期，這波疫情還會持續數週。
這波疫情是因A型H3N2病毒而起，全國各地都在警戒範圍內，總統府艾里賽宮（Elysee）今天針對疫情召集相關部會開會。
圖雷（Marisol Touraine）昨天接受廣播電台訪問時說，850家醫院中，有142家因流感而「狀況緊張」。但她今天於會後表示，急診服務目前沒有飽和，還能接收病患。
圖雷也要求醫院把不緊急的手術延後幾週，挪出病床床位給流感重症患者使用，還提到這波疫情的感染病例數字「可能會很嚴重」。
快訊週刊（L’Express）引用法國公共健康局（Sante Publique France）數據表示，自去年11月1日疫情初期至今，已有52人因流感而死亡，其中85%是65歲以上年長者。
2014年末到2015年初，法國也經歷過一波嚴重流感疫情，當時將近300萬人感染，估計造成多達1萬8000人不幸病逝。1060113
(中央社)
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